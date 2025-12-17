Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Двое иностранцев задержаны за наркопреступление в Грузии


17.12.2025   14:37


Сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного управления Службы доходов Министерства финансов арестовали двух иностранных граждан – Х.И., 2005 года рождения, и Б.М., 1989 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотических средств в особо крупных количествах.

По данным Министерства внутренних дел, сотрудники правоохранительных органов в Тбилисском международном аэропорту в результате досмотра багажа задержанных изъяли 1 килограмм и 200 граммов наркотического вещества «марихуана» и 91 электронную сигарету в герметично запечатанных пакетах, в которые была помещена жидкость, содержащая наркотические вещества.

Расследование ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна