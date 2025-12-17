Двое иностранцев задержаны за наркопреступление в Грузии

Сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного управления Службы доходов Министерства финансов арестовали двух иностранных граждан – Х.И., 2005 года рождения, и Б.М., 1989 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотических средств в особо крупных количествах.



По данным Министерства внутренних дел, сотрудники правоохранительных органов в Тбилисском международном аэропорту в результате досмотра багажа задержанных изъяли 1 килограмм и 200 граммов наркотического вещества «марихуана» и 91 электронную сигарету в герметично запечатанных пакетах, в которые была помещена жидкость, содержащая наркотические вещества.



Расследование ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.





