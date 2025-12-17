Парламент принял в третьем чтении поправки к Закону об оружии

17.12.2025 15:38





Поправки были зарегистрированы по инициативе Министерства внутренних дел и, по словам министерства, важны для регулирования оборота акустического оружия, электрошоковых и газоаэрозольных устройств в Грузии.



Министерство поясняет цель поправок как «более эффективную защиту общественной безопасности и порядка и предотвращение преступлений».



Согласно поправкам:



- Звуковое (акустическое) оружие, конструктивно предназначенное только для стрельбы холостыми патронами и используемое в театральных представлениях, кинопоказах, телевизионных трансляциях, исторических реконструкциях, парадах и спортивных мероприятиях, будет подлежать разрешению на ввоз в Грузию.



- Гражданин сможет приобрести звуковое (акустическое) оружие только при наличии предварительного письменного согласия (сертификата) от территориального органа Министерства внутренних дел. Кроме того, в силе остаются действующие нормы, разрешающие передачу, транспортировку или пересылку звукового (акустического) оружия только с согласия полиции;



Кроме того, полиция уполномочена устанавливать ограничения на приобретение акустического оружия как по количеству, так и по частоте приобретения;



- Импорт газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет осуществляться по разрешению;

Приобретение газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет возможно для лиц старше 18 лет при предъявлении письменного согласия (свидетельства) от территориального органа Министерства внутренних дел;



После первого чтения заместитель министра внутренних дел Иванишвили Александр Дарахвелидзе заявил на парламентской сессии, что при втором чтении электрошоковые устройства останутся в гражданском обращении, а лицам старше 18 лет будет разрешено приобретать и носить это оружие после получения разрешения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





