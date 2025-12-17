Кобахидзе: Мы будем прагматично следить за приоритетами НАТО, и будем действовать в соответствии с национальными интересами

17.12.2025 18:44





«Мы будем прагматично наблюдать за развитием событий и действовать в соответствии с нашими национальными интересами, исходя из приоритетов НАТО и соответствующих стран», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.



По его словам, в конечном итоге выяснилось, что со стороны НАТО не существовало никакой политики «открытых дверей».



«Это был фарс. На самом деле существовала политика двойных стандартов, жертвами которой сначала стала Грузия в 2008 году, а затем Украина дважды — в 2014 году и с 2022 года. Эти подходы меняются. Мы будем прагматично наблюдать за развитием событий в зависимости от приоритетов НАТО и соответствующих стран. Разумеется, мы будем действовать в соответствии с нашими национальными интересами», — заявил Иракли Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





