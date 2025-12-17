Инфляция и рост заработной платы не означают, что ситуация плохая — Михеил Челидзе

Рост цен на товары и услуги в бизнес-секторе обусловлен несколькими ключевыми факторами, в том числе увеличением операционных затрат, в частности заработной платы и коммунальных платежей. Об этом BMG рассказал глава Ассоциации малых и средних предприятий Михеил Челидзе.



По его словам, особенно в сфере услуг, заработная плата является одной из основных составляющих, и ее рост напрямую влияет на затраты бизнеса. В условиях роста затрат компании сталкиваются с трудным выбором. У них остается два основных варианта: оптимизировать затраты или повысить цены.



«Когда затраты растут, у любой компании есть два варианта. Один из них — оптимизировать затраты, проанализировать, нет ли завышенных или чрезмерных расходов, и максимально их сократить. Второй вариант — повысить цены», — говорит Челидзе.



По его словам, если компания не выберет ни один из этих путей, это напрямую повлияет на ее прибыль. Поэтому, как говорит Михеил Челидзе, компании должны в первую очередь сосредоточиться на оптимизации своих затрат, чтобы любое повышение цен было максимально обоснованным для потребителя.



Помимо роста заработной платы, Челидзе называет и другие факторы, которые увеличивают затраты бизнеса: инфляция и рост тарифов на коммунальные услуги.



«В стране наблюдается инфляция, и она высокая, что, соответственно, влияет на формирование цен. Вторая часть затрат — это коммунальные услуги, и можно сказать, что они также растут», — поясняет Челидзе.



Несмотря на это, как заявляет Михеил Челидзе, рост заработной платы и цен в стране свидетельствует о положительной экономической динамике, а не о кризисе. По его мнению, этот процесс является естественным и отражает текущую реальность.



«Когда страна движется вперед, экономика также развивается. Следовательно, заработная плата и цены следуют за этим. Таким образом, рост инфляции и заработной платы не означает, что ситуация плохая; напротив, это хорошо. «Просто цены приспосабливаются к существующей реальности», — говорит Челидзе.



По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2025 года заработная плата работников бизнес-сектора выросла на 10,5%, почти на 231 лари, до 2421 лари. Особенно значительный рост был зафиксирован в секторах информации и коммуникаций, а также строительства. Среднемесячная заработная плата работников некоммерческого и финансового секторов также выросла на 10,3% и составила 2009 лари.





