Медики из Гори спасли пациентку с сердечным приступом

Бригада №6 получила вызов от женщины до 75 лет, которая жаловалась на тяжесть в груди и распространение боли в другие части тела.



В анамнезе у неё были хронические заболевания, а также коронарное стентирование и шунтирование. Врачи заподозрили острый коронарный синдром, что подтвердилось электрокардиограммой, на которой медики зафиксировали острый инфаркт миокарда.



Женщина была против госпитализации, однако после беседы с членами бригады о возможных осложнениях её здоровья, она согласилась. Во время переноски на носилках пациентка потеряла сознание и перестала дышать.



Врачи немедленно приступили к реанимации, используя дефибриллятор, кислородную маску и необходимые лекарства. После третьего разряда медикам удалось восстановить сердцебиение и дыхание пациентки.



Женщина пришла в себя, и в стабильном состоянии была доставлена в больницу, где ей оказали соответствующее лечение. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже находится дома.



Бригада скорой помощи состояла из парамедика Далилы Эмельяновой, медсестры Элги Лапачи и водителя Шоты Метревели.





