Общий объем уже выпущенных корпоративных облигаций превысил 1,5 миллиарда лари - глава НБГ

17.12.2025 20:17





Президент Национального банка Грузии Натия Турнава приняла участие в мероприятии, посвящённом выпуску микрофинансовой организацией «Рико Экспресс» облигаций на сумму 200 млн лари, которое прошло в рамках государственной программы поддержки рынка капитала.



В рамках государственной программы поддержки рынка капитала, реализуемой лицензированной Национальным банком Грузии брокерской компанией «Форсайт Брокерс» и агентством Министерства экономики и устойчивого развития Грузии «Производи в Грузии», компания «Рико Экспресс» осуществила эмиссию облигаций на сумму 200 млн лари. Целью выпуска является рефинансирование облигаций на 130 млн лари, размещённых в 2023 году, а также увеличение кредитного портфеля компании.



Данная эмиссия стала одним из крупнейших размещений облигаций, номинированных в лари, на рынке капитала Грузии и была осуществлена при поддержке полностью независимого от коммерческих банков финансового института — «Форсайта».



На мероприятии Натия Турнава подчеркнула важность корпоративных облигаций, отметив, что рынок капитала всё больше формируется как значимый альтернативный источник финансирования.



«Выпуск корпоративных облигаций позволяет компаниям улучшать ликвидность, расширять портфель и развивать деятельность. Это наглядно демонстрирует развитие рынка капитала Грузии. Текущий год оказался особенно успешным — совокупный объём уже выпущенных корпоративных облигаций превысил 1,5 млрд лари, и до конца года ожидается ещё несколько размещений», — заявила президент Национального банка.



На сегодняшний день «Рико Экспресс» является одним из крупных участников микрофинансового сектора. По данным четвёртого квартала 2025 года, активы компании достигают 1 млрд лари. Компания объединяет 70 филиалов по всей стране и обслуживает клиентов на всей территории Грузии. Государственная программа поддержки рынка капитала направлена на расширение доступа к небанковским источникам финансирования и содействие устойчивому развитию финансового рынка.





