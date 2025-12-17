Комиссар Совета Европы запросил у прокуратуры Грузии информацию по делу о превышении силы полицией

В письме Генеральному прокурору Грузии комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека запрашивает информацию о ходе расследования злоупотребления властью со стороны полиции, после журналистского расследования Би-би-си о предполагаемом разгоне митингов с использованием вещества «камит» в Грузии.



Комиссар СЕ Майкл О'Флаэрти написал в письме Генеральному прокурору Георгию Гваракидзе:



«Во время моего визита в Грузию в январе 2025 года заместитель министра внутренних дел заверил меня, что против протестующих не использовались водометы с химическими раздражителями. С тех пор ряд должностных лиц, включая премьер-министра, министра внутренних дел и заместителя главы Службы государственной безопасности, признали, что вода была разведена химическими веществами, хотя и не токсичным веществом с возможными долгосрочными последствиями для здоровья, о котором недавно сообщалось в СМИ».



О'Флаэрти встретился с заместителем министра внутренних дел Александром Дарахвелидзе 24 января 2025 года.





Письмо от 10 декабря было опубликовано 17 декабря. В нем О'Флаэрти также пишет:



«Вопрос об использовании водометов, содержащих химические раздражающие вещества, должен быть рассмотрен в рамках расследования прокуратуры по факту применения силы правоохранительными органами против протестующих в ноябре и декабре 2024 года».



О’Флаэрти поясняет, что речь идёт о расследовании, начатом Специальной следственной службой Грузии, однако после её упразднения 1 июля дело было передано Прокуратуре Грузии.



«Мне сообщили, что после моего визита ещё большее число протестующих было привлечено к суду, однако ни один сотрудник правоохранительных органов не был привлечён к ответственности… Буду признателен, если получу обновлённую информацию о прогрессе, достигнутом прокуратурой в обеспечении ответственности сотрудников правоохранительных органов за случаи чрезмерного применения силы или других нарушений прав человека, совершённых в контексте вышеупомянутых протестов», — отмечает он.



6 декабря 2025 года Служба государственной безопасности объявила, что «следственные действия по сфабрикованному факту применения вещества типа «камит» исчерпаны».

Служба государственной безопасности Грузии за пять дней установила, что фильм Би-би-си о предполагаемом применении химического вещества «камит» против демонстрантов в Тбилиси является «целенаправленной дезинформацией». Часть экспертов не доверяет выводам СГБ и указывает на несоответствия.

Расследование продолжается по статье о «помощи иностранной организации во враждебной деятельности».





