Председательство в Совете ЕС призывает грузинские власти «отменить репрессивные законы

17.12.2025 14:08





Председательство Совета Евросоюза опубликовало выводы по вопросам расширения, в которых упоминается и Грузия. Как отмечается в опубликованном документе, предложенный проект текста выводов Совета в ходе обсуждения получил поддержку 26 делегаций. Поскольку одна делегация не поддержала текст, из-за отсутствия консенсуса он был опубликован от имени председательства.



Согласно документу, Совет подтверждает поддержку стремления абсолютного большинства населения Грузии к европейскому будущему, однако отмечает, что действия властей не соответствуют ожиданиям от страны-кандидата на вступление в ЕС.



«Совет вновь подтверждает поддержку Евросоюза стремлению абсолютного большинства населения Грузии к европейскому будущему;



Действия, предпринимаемые властями Грузии, не соответствуют ожиданиям Европейского союза от страны-кандидата. Совет отмечает серьёзный общий регресс в сферах демократии, прав человека и верховенства права, включая принятие репрессивного законодательства, подрывающего основные права и свободы, использование судебной системы как политического инструмента, преследование лидеров оппозиции, необоснованные задержания участников протестных акций и журналистов, а также сужение гражданского пространства;



Совет осуждает распространение властями Грузии дезинформации и антиевропейских нарративов и призывает положить конец этой практике;



Совет с сожалением отмечает откат Грузии в реализации девяти шагов, выполнение которых было условием предоставления стране статуса кандидата. В результате процесс вступления Грузии в Европейский союз фактически зашёл в тупик до тех пор, пока власти не продемонстрируют твёрдую приверженность изменению курса и возвращению на путь европейской интеграции;



Совет призывает власти Грузии освободить всех необоснованно задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство, принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основополагающими принципами европейской интеграции и прекратить использование агрессивной риторики в адрес Европейского союза, послов ЕС и главы представительства ЕС — в качестве первых шагов для возобновления взаимодействия на пути в ЕС;



Совет вновь подтверждает поддержку Европейским союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах и подчёркивает, что ЕС остаётся твёрдо приверженным мирному урегулированию конфликтов, а также политике непризнания и вовлечения, в том числе посредством деятельности Миссии наблюдателей ЕС в Грузии;



Совет с сожалением отмечает невыполнение Грузией рекомендаций седьмого отчёта по механизму приостановления безвизового режима и призывает власти Грузии выполнить эти рекомендации и незамедлительно привести ситуацию в соответствие с критериями визовой либерализации;



Совет по-прежнему ожидает, что Грузия усилит усилия по полному согласованию с общей внешней и оборонной политикой ЕС (CFSP), в частности по присоединению к ограничительным мерам ЕС против России и Беларуси, что рассматривается как приоритет в контексте агрессивной войны, развязанной Россией против Украины. Совет также призывает власти Грузии воздерживаться от действий и заявлений, противоречащих позициям ЕС в области внешней политики, и продолжать сотрудничество в целях предотвращения обхода ограничительных мер ЕС», — говорится в документе, опубликованном председательством Совета Евросоюза.





