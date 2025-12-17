В 2026 году в Батуми не планируется строительство детских садов

Согласно бюджету Батуми на 2026 год, в городе не будет построено ни одного нового детского сада. В то же время тысячи детей остаются без мест в муниципальных садах, а стоимость частных детских садов начинается минимум от 450 лари в месяц.



О проблеме хорошо знают в мэрии Батуми, однако в этом году там, к примеру, предпочли увеличить зарплаты на 6,7 млн лари, вместо строительства детских садов. Комментировать проблему детских садов в мэрии Батуми СМИ отказались.



«На данный момент количество зарегистрированных детей, стоящих в очереди, составляет 776», – сообщили СМИ в пресс-службе мэрии Батуми.



«Это неправильно, в детских садах очень много детей… Я водила ребенка в частный сад. У меня не было другого выхода… Сейчас мы ничего не можем изменить», – рассказала СМИ жительница Батуми Ирма Мгеладзе, с которой журналисты поговорили на улице Чавчавадзе.



Практически в любом районе Батуми несложно найти родителей, которые скажут, что для их ребенка не нашлось места в детском саду, и им пришлось отдать ребенка в частный сад. Бывают и случаи, когда ребенок дожидается места до школьного возраста.



«Я езжу в Турцию собирать чай, работаю сезонно, а здесь ребенок ходит в частный сад. А что мне было делать? Мест нет. Я живу в поселке Тамари, и там тоже нет мест», – рассказал СМИ житель города Иракли Коколодзе во время уличного опроса.



«Что вообще строится в Грузии для людей? – Ничего. Это русская политика: ты будешь голодным и легко подчинишься хозяину», – заявил Иракли Коколадзе.





