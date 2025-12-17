Вучич подтвердил смерть сотрудника военной компании в Москве

Сербский президент Александар Вучич во вторник подтвердил, что Сербия до сих пор ожидает от России информации о смерти представителя военной компании Jugoimport SDPR Радомира Куртича в Москве. Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью РТС.



Отвечая на вопрос о Куртиче, которого в ноябре нашли мертвым в Москве, Вучич сказал, что имеет больше информации, чем было опубликовано, но ее недостаточно, и что он не хочет спекулировать.



Он заявил, что во время своего второго срока Куртич был представителем Jugoimport-SDPR.



"Мы ждем ответа от российских властей. Им были отправлены официальные приглашения, запросы и требования. Мы знаем, что исчезли определенные жесткие диски, исчезли и другие вещи, но это не обязательно означает, что это связано с самими событиями. Так что это также может быть рутинной операцией службы, когда они устанавливают личность кого-то на улице", – сказал Вучич.



Президент Сербии выразил надежду, что "в ближайшее время" Россия поделится результатами судебно-медицинской экспертизы, и пообещал "бороться за то, чтобы правда стала известна".



СМИ, которые первыми сообщили о смерти Радомира Куртича, утверждали, что сербские спецслужбы считают ее подозрительной.



О смерти сотрудника сербской оборонной компании стало известно на фоне публичной критики Сербии со стороны России из-за того, что сербские боеприпасы попадают в Украину через посредников.





