В Аджарии выявили факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси
17.12.2025 15:48
Сотрудники Департамента экологического надзора выявили в Аджарии факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси.
По информации ведомства, правонарушения были зафиксированы в Шуахеви. Установлено, что нарушители с использованием специальной техники незаконно добывали песок и гравий.
По выявленным фактам сотрудники Департамента экологического надзора оформили соответствующие материалы в отношении правонарушителей.
Материалы дел по тем случаям, которые содержат признаки уголовного преступления, для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие следственные органы.
