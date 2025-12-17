В Аджарии выявили факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси

Сотрудники Департамента экологического надзора выявили в Аджарии факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси.



По информации ведомства, правонарушения были зафиксированы в Шуахеви. Установлено, что нарушители с использованием специальной техники незаконно добывали песок и гравий.



По выявленным фактам сотрудники Департамента экологического надзора оформили соответствующие материалы в отношении правонарушителей.



Материалы дел по тем случаям, которые содержат признаки уголовного преступления, для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие следственные органы.





