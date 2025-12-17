Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Аджарии выявили факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси


17.12.2025   15:48


Сотрудники Департамента экологического надзора выявили в Аджарии факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси.

По информации ведомства, правонарушения были зафиксированы в Шуахеви. Установлено, что нарушители с использованием специальной техники незаконно добывали песок и гравий.

По выявленным фактам сотрудники Департамента экологического надзора оформили соответствующие материалы в отношении правонарушителей.

Материалы дел по тем случаям, которые содержат признаки уголовного преступления, для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие следственные органы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна