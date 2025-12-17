Премьер-министр Грузии уверен, что найдет оптимальное решение по транзиту газа из Азербайджана

У меня состоялась очень дружеская встреча с премьер-министром Азербайджана в Туркменистане; в целом Азербайджан является нашим уважаемым другом, между нашими правительствами сложились исключительно дружественные отношения, поэтому у нас не будет трудностей с поиском общей позиции по любому вопросу», — сказал в интервью Первому каналу премьер-министр партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



Он сказал, что предметом переговоров является форма, в которой в конечном итоге будет осуществляться транзит из Азербайджана через территорию Грузии.



«Мы полностью учитываем интересы азербайджанской стороны, а также интересы армянской стороны. У нас есть свои интересы, и я думаю, что в ходе переговоров мы легко найдем оптимальный путь, который удовлетворит интересы всех трех стран», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Он также ответил на вопрос об истечении срока действия соглашения о Южном газовом коридоре, отметив, что переговоры ведутся по всем темам и что Грузия имеет исключительно дружественные отношения с Азербайджаном. Это дает основания для оптимизма, и грузинская сторона надеется, что будет достигнуто соглашение, выгодное для обеих сторон.



По словам Кобахидзе, важно развивать транспортную связь и транзитные возможности.



«Это невозможно успешно реализовать без сотрудничества со странами Центральной Азии, Азербайджаном, Турцией и Арменией, и в этом плане мой визит в Туркменистан имел огромное значение. Я также имел возможность поговорить с президентом Казахстана, премьер-министром Азербайджана и другими лидерами. Этот формат был очень важен именно в том плане, что для нас особенно важно иметь возможность тесного сотрудничества со всеми странами региона с политической и экономической точки зрения. Мы обсудили вопросы сотрудничества во всех областях, будь то транзит туркменского газа, Азербайджан или торгово-экономические отношения с Казахстаном, Узбекистаном и так далее. Мы активно работаем по всем направлениям, в том числе с соответствующими ведомствами на межведомственном уровне», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Дело в том, что согласно контрактам по проекту Южно-Кавказского газопровода Грузия имеет право на получение 5% газа, транспортируемого из Азербайджана в Турцию — контракт действует до 2068 года. Кроме того, в течение 20 лет с момента начала эксплуатации проекта, то есть с 2006 года, Грузия будет закупать у инвесторов проекта дополнительный объем природного газа — полмиллиарда кубометров в год — по специальной цене. Именно так называемый контракт на «дополнительный газ» истекает в конце 2026 года.





