Парламент принял закон о создании реабилитационного центра для несовершеннолетних правонарушителей

17.12.2025 14:32





Парламент Иванишвили поддержал и в третьем чтении принял Закон о реабилитации и поддержке несовершеннолетних правонарушителей.



Законопроект поддержали 76 депутатов от Иванишвили, против — 2.



До настоящего времени несовершеннолетние в возрасте до 14 лет были освобождены от всякой ответственности в случае совершения преступления. Согласно новому закону, если преступление доказано после апелляции прокуратуры, на основании заключения междисциплинарной группы и решения суда, подростки могут быть помещены в центр поддержки и реабилитации для несовершеннолетних правонарушителей.



Закон гласит, что помещение несовершеннолетнего правонарушителя в центр поддержки и реабилитации будет мерой, применяемой только в крайних случаях. В случае, если он/она осужден(а) за деяние, классифицируемое в уголовном праве как тяжкое или особо тяжкое преступление.



Подросток может находиться в реабилитационном центре в течение 6 месяцев, но не более 2 лет. Подросток младше 14 лет сможет покинуть центр досрочно по решению междисциплинарной группы.



Инициатором законопроекта выступила партия «Грузинская мечта». Согласно закону, при Министерстве юстиции будет создан дом для поддержки и реабилитации несовершеннолетних. Речь идёт о подростках в возрасте от 10 до 14 лет, находящихся в конфликте с законом, для которых будут разрабатываться индивидуальные программы, а также привлекаться детские психологи и социальные работники. По закону, реабилитационные центры будут представлять собой небольшие учреждения семейного типа.



На сегодняшнем заседании были сокращены сроки вступления закона в силу — закон о функционировании Реабилитационного и поддерживающего центра для несовершеннолетних вступит в силу с 1 мая 2026 года. А создание дома для ухода и поддержки несовершеннолетних в его структуре — с 1 июля 2026 года.



Кроме того, парламент рассмотрит поправки к Уголовному кодексу в первом чтении в ускоренном порядке. По словам инициатора законопроекта Рати Ионатамишвили, поправка является дополнением к законопроекту о несовершеннолетних, совершивших правонарушения.



Согласно поправке, в статью 53 Уголовного кодекса, устанавливающую отягчающие обстоятельства наказания, добавлены новые пункты. Отягчающими обстоятельствами будут вовлечение несовершеннолетнего в преступление или участие в преступлении вместе с несовершеннолетним.





