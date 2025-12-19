Повышение тарифов на электроэнергию и газ ожидает Грузию в 2026 году

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения рассмотрит этот вопрос уже 29 декабря.



Ожиданий и предпосылок для повышения тарифов на природный газ на данном этапе нет, возможна лишь очень минимальная корректировка. Повышение коснется тарифов на электроэнергию. Но сегодня мне сложно назвать конкретную цифру и процент повышения, поскольку регулирующая комиссия работает в ежедневном режиме

- заявил глава комиссии Давид Нармания. По его словам, на тариф электроэнергии повлияют работы по завершению аудита компаний, а также новые инвестиционные проекты и корректировка старых.



В Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии тариф 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, 0,23227 лари. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри/кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей газораспределительной компании Tbilisi Energy – 54 тетри/кубометр.



Напомню, что в 2024 году согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, тариф на электроэнергию в Грузии был снижен на 3 тетри.





