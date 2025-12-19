|
|
|
Повышение тарифов на электроэнергию и газ ожидает Грузию в 2026 году
19.12.2025 10:37
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения рассмотрит этот вопрос уже 29 декабря.
Ожиданий и предпосылок для повышения тарифов на природный газ на данном этапе нет, возможна лишь очень минимальная корректировка. Повышение коснется тарифов на электроэнергию. Но сегодня мне сложно назвать конкретную цифру и процент повышения, поскольку регулирующая комиссия работает в ежедневном режиме
- заявил глава комиссии Давид Нармания. По его словам, на тариф электроэнергии повлияют работы по завершению аудита компаний, а также новые инвестиционные проекты и корректировка старых.
В Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии тариф 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, 0,23227 лари. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри/кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей газораспределительной компании Tbilisi Energy – 54 тетри/кубометр.
Напомню, что в 2024 году согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, тариф на электроэнергию в Грузии был снижен на 3 тетри.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна