Папуашвили: Каждый год мы слышали, что Украина и Грузия станут членами НАТО,

«Не только Борис Джонсон, но и сам Владимир Зеленский вчера заявил, что ещё во времена президентства Джо Байдена ему чётко говорили, что Украина не сможет стать членом НАТО», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, сложившаяся ситуация является печальной, поскольку в конце войны, начавшейся из-за расширения НАТО, Украине и другим странам говорят, что НАТО не будет расширяться и якобы никогда не планировало расширение.



«Украина не могла вступить в НАТО — это главное. И когда не только Борис Джонсон, но и сам Зеленский вчера заявил, что ещё при Байдене ему ясно говорили, что Украина не станет членом НАТО, это крайне печальная реальность. В конце войны, начавшейся из-за расширения НАТО, Украине и другим сообщают, что НАТО не будет расширяться и будто бы никогда не собиралось этого делать. На самом деле это было озвучено устами Бориса Джонсона. Войне, которую Украина ведёт уже четыре года, в том числе за своё право быть членом НАТО, лишь в самом конце говорят, что вступать Украину в НАТО они никогда и не собирались», — отметил Папуашвили.



Он также подчеркнул, что каждый год звучали заявления о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.



«После Бухарестского саммита 2008 года мы из года в год слышали об открытых дверях и о том, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО. Каждый год Украине говорили: станет, станет, станет членом. А теперь выясняется, что, оказывается, никто и не хотел вступления Украины в НАТО. У этого есть два объяснения. Первое — наивность, которая, возможно, была у некоторых западных политиков. Второе — вредительство: воодушевлять страну, создавать у неё ощущение, столь любимое финансируемыми из Европы НПО и самими европейцами, что вот она уже стоит у открытых дверей, уже у порога, у окна, сейчас шагнёт внутрь, и, воодушевлённая этим, идёт на любую эскалацию — как это сделал Саакашвили в 2008 году, как мы неоднократно видели в Украине.



В итоге, когда дошло до дела и началась война, ни один солдат НАТО не встал в окоп. Это правда, которую мы сегодня ещё раз столь наглядно видим, и это и есть печальная реальность. Впрочем, на самом деле в этом нет ничего нового. Нам, грузинам, помогает наша многовековая история, потому что в действительности ничего нового не происходит. Так всегда была устроена мировая политика — просто в течение определённого времени всё это очень красиво упаковывали и преподносили нам воображаемую реальность, которой на самом деле не существовало», — заявил Папуашвили.



Для справки: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе во время дебатов Холберга в Университете Бергена заявил: «Я присутствовал практически на всех важных заседаниях НАТО с 2016 по 2022 год, и никогда не было даже минимального шанса на вступление Украины в НАТО, поскольку любое подобное предложение немедленно вызвало бы вето со стороны Франции, Германии, США и многих других государств».



Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что напрямую спросил бывшего президента США Джо Байдена, может ли Украина вступить в НАТО, на что Байден ответил: «Нет, вы не будете в НАТО».





