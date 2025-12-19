Из Грузии в Кыргызстан было отправлено автомобилей на $1,3 млрд , но прибыло только на $24 млн

За первые 11 месяцев 2025 года из Грузии в другие страны было реэкспортировано рекордное количество легковых автомобилей на сумму 2,6 миллиарда долларов. По странам лидирует Кыргызстан, куда, по данным Государственной службы статистики, было реэкспортировано 39 тысяч автомобилей на сумму 1,3 млрд долларов.



Торговля с Кыргызстаном особенно активизировалась после вторжения России в Украину, поскольку эта страна не подпадает под экономические санкции в отношении России. По этой причине киргизские автодилеры продают автомобили в России без каких-либо ограничений.



Автомобили отправляются из Грузии в Кыргызстан через северную границу через Российскую Федерацию, но в большинстве случаев эти автомобили никогда не доходят до Кыргызстана и продаются дилерами по пути следования, на территории Российской Федерации. Это подтверждается статистикой, опубликованной Национальным статистическим бюро Кыргызстана, которая отражает данные о торговле за первые 10 месяцев 2025 года (статистическое бюро публикует данные через 20 дней после окончания месяца, Кыргызстан публикует свои данные через 45 дней после окончания месяца, поэтому в настоящее время доступна статистика за январь-октябрь, тогда как в Грузии уже доступна статистика за 11 месяцев). Согласно этой статистике, они импортировали 2600 автомобилей на сумму 23,6 миллионов долларов. Таким образом, из 35 000 автомобилей на сумму 1,16 миллиарда долларов, отправленных из Грузии в Кыргызстан (январь-октябрь), в конечный пункт прибыло только 2%.



Кроме того, за первые 10 месяцев этого года Кыргызстан в целом закупил автомобилей на сумму 893 миллиона долларов, что на сотни миллионов меньше, чем автомобили, отправленные только из Грузии.



Кроме того, средняя цена автомобилей, отправленных из Грузии в Кыргызстан, также значительно отличается; в частности, средняя цена 39 000 автомобилей на сумму 1,3 миллиарда долларов, отправленных из Грузии в Кыргызстан, составила 34100 долларов, тогда как средняя цена 2600 автомобилей, которые фактически прибыли в Кыргызстан из Грузии, составила 9000 долларов за автомобиль.



Соответственно, автомобили действительно экспортируются из Грузии в Кыргызстан, но подавляющее большинство из них, вероятно, продается по пути.



Кроме того, важно отметить, что Кыргызстан является одной из беднейших стран Центральной Азии, а его ВВП на душу населения в 3,8 раза ниже, чем в Грузии, и составляет 2400 долларов.





