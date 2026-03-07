|
Замглавы МИД Грузии внес запись в книгу соболезнований, открытую в посольстве Ирана - МИД
07.03.2026 17:46
Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало информацию о том, что один из заместителей министра внес запись в книгу соболезнований, открытую в посольстве Ирана.
Как поясняет министерство, в книгу соболезнований была внесена запись, аналогичная публичному заявлению правительства Грузии.
«Заместитель министра иностранных дел Грузии внес запись в книгу соболезнований, открытую в посольстве Исламской Республики Ирана, аналогичную публичному заявлению правительства», – говорится в заявлении министерства.