Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Замглавы МИД Грузии внес запись в книгу соболезнований, открытую в посольстве Ирана - МИД


07.03.2026   17:46


Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало информацию о том, что один из заместителей министра внес запись в книгу соболезнований, открытую в посольстве Ирана.

Как поясняет министерство, в книгу соболезнований была внесена запись, аналогичная публичному заявлению правительства Грузии.

«Заместитель министра иностранных дел Грузии внес запись в книгу соболезнований, открытую в посольстве Исламской Республики Ирана, аналогичную публичному заявлению правительства», – говорится в заявлении министерства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна