Замглавы МИД Грузии внес запись в книгу соболезнований, открытую в посольстве Ирана - МИД

07.03.2026 17:46





Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало информацию о том, что один из заместителей министра внес запись в книгу соболезнований, открытую в посольстве Ирана.



Как поясняет министерство, в книгу соболезнований была внесена запись, аналогичная публичному заявлению правительства Грузии.



«Заместитель министра иностранных дел Грузии внес запись в книгу соболезнований, открытую в посольстве Исламской Республики Ирана, аналогичную публичному заявлению правительства», – говорится в заявлении министерства.







