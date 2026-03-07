|
Губаз Саникидзе и Тина Хидашели вызваны на опрос в СГБ
07.03.2026 17:35
Историк и оппозиционный политик Губаз Саникидзе и бывший министр обороны Тина Хидашели вызваны на опрос в Службу государственной безопасности.
Как они заявили «Интерпрессньюс», они готовы ответить на вопросы в рамках расследования, начатого СГБ, однако Губаз Саникидзе намерен отвечать на вопросы только в присутствии судьи магистрата.
«Я пока жду звонка судьи. Конечно, я отвечу на вопросы перед судьей», - сказал Губаз Саникидзе.
Что касается Тины Хидашели, по ее словам, она планирует прийти в ведомство. «Я планирую прийти, но пока не знаю, когда», - отмтила Тина Хидашели.
По существующей информации, вопросы СГБ политикам связаны с их заявлениями в СМИ. Заявления политиков касаются роста влияния Ирана в Грузии.
В этой связи Служба государственной безопасности дала «Интерпрессньюс» следующие разъяснения.
«В последние дни различными лицами публично озвучен ряд информаций о рекрутировании в Грузии кадров со стороны других стран, в том числе были обвинения или намеки в направлении терроризма.
Мы внимательно следим и изучаем как содержание этих заявлений, противоречащих фактическим данным, так и мотивы их авторов обвинять Грузию в подобных вопросах, особенно на фоне текущих боевых действий в регионе и с учетом того обстоятельства, что ни один из авторов таких заявлений никогда не предоставлял правоохранительным органам никакой информации. Начато расследование, и авторам заявлений будут заданы вопросы по всем направлениям, в том числе им будет дана возможность указать хотя бы в рамках расследования на какой-то конкретный факт», сообщили в СГБ.
