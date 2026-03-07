|
Грузию посетит высокого уровня делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ
07.03.2026 17:37
Грузию посетит высокого уровня делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ , - информацию об этом распространяет пресс-служба Парламентской ассамблеи.
Делегация посетит Грузию 8-10 марта, ее возглавит президент ПА ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро.
В составе делегации также: вице- президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ и специальный представитель по Южному Кавказу Луис Грача (Португалия); вице-председатель комитета по политическим вопросам и безопасности Евросима Пейович (Черногория); вице-председатель комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр (Великобритания); генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.
Согласно пресс-релизу, в рамках визита в Грузию члены делегации встретятся с широким спектром политических акторов и представителями гражданского общества.
«Визит даст возможность членам Парламентской ассамблеи ОБСЕ обменяться мнениями с грузинскими собеседниками по последним политическим событиям и вопросам, касающимся демократии, безопасности и региональной стабильности», - говорится в пресс-релизе.
