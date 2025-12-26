|
|
|
В Грузии количество зарегистрированных автомобилей превысило 2 миллиона
26.12.2025 17:35
По состоянию на сегодняшний день в Грузии зарегистрировано более 2 млн автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Агентства обслуживания, обновляемые в режиме реального времени.
По информации Национальной службы статистики за 2025 год, самой распространённой маркой автомобилей в стране остаётся Mercedes-Benz. Список самых распространённых автомобильных брендов в Грузии выглядит следующим образом:
Mercedes-Benz — 227 635 автомобилей
Toyota — 213 978
Ford — 187 576
VAZ — 152 778
Opel — 146 676
BMW — 90 116
Volkswagen — 80 293
Honda — 74 527
Nissan — 73 419
Mitsubishi — 58 247
В среднем в стране ежемесячно регистрируется около 16 800 автомобилей. При этом часть транспортных средств впоследствии может быть реэкспортирована. Однако факт регистрации означает, что автомобиль уже находился в стране как минимум два месяца, после истечения срока действия внутренних транзитных номеров.
|
|
|
