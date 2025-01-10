

Прокуратура требует заключить под стражу 11 участников акций, в качестве меры пресечения

10.01.2025 14:13





Прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении актера Андро Чичинадзе, комика Онисе Цхададзе и еще 9 лиц, задержанных по обвинению в участии в групповом насилии во время продолжающихся акций протеста у здания парламента.



С соответствующим ходатайством прокуратура обратилась в суд.



Как пояснил прокурор по делу Важа Тодуа, ни защита, ни обвинение не представили по делу никаких новых доказательств, которые могли бы послужить основанием для изменения приговора.



Прокуроры утверждают, что по делу предстоит провести ряд следственных действий, которым обвиняемые, находясь на свободе, могут воспрепятствовать. Обвинение также говорило об опасности побега задержанных, совершения новых преступлений и уничтожении доказательств.



Как отметил Важа Тодуа, задержанные обвиняются в совершении преступлений против общественного порядка и безопасности, что проявилось в участии в групповом насилии, которое сопровождалось беспорядками, порчей имущества, бросанием предметов в сотрудников полиции.



Напомним, дела актера Андро Чичинадзе, комика Онисе Цхададзе и еще 9 человек, объединены в одно дело.



Дела Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Джано Арчая, Руслана Сивакова, Луки Джабуа и Гурама Мирцхулава рассматриваются отдельно от дел Валерия Тетрашвили, Георгия Теришвили, Ираклия Керашвили, Реваза Кинадзе и Сергея Кухарчука.



Задержанным — Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Джано Арчая, Руслану Сивакову, Луке Джабуа, Гураму Мирцхулава, Валерию Тетрашвили, Георгию Теришвили, Ираклию Керашвили, Ревазу Кинадзе и Сергею Кухарчуку — предъявлено обвинение по статье 225 Уголовного кодекса Грузии «групповое насилие». Указанное преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.



Источник: СОВА

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