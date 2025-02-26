

Правительство Грузии закупит у израильской Cellebrite ПО для считывания информации с цифровых устройств

26.02.2025 14:46





Правительство Грузии закупит у израильской компании Cellebrite оборудование и программное обеспечение для считывания информации из мобильных телефонов, компьютеров и других цифровых устройств.



Контракт на 6 796 092 лари, по данным BM.ge, уже подписан с Communal Technology LLC, которая является официальным представителем Cellebrite в Грузии.



Согласно условиям соглашения, Грузия получит оборудование в течение 20 календарных дней, а срок действия лицензий составит 3 года.



Устройства предназначены для экспертно-криминалистического департамента МВД.



BM.ge отмечает, что продукция Cellebrite активно используется правоохранительными органами США, Европы и Азии, однако компания неоднократно становилась объектом критики в странах, где ее технологии использовались для ограничения гражданских свобод. В связи с этим в 2021 году компания прекратила сотрудничество с Россией и Беларусью.





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