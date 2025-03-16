

Китайские камеры видеонаблюдения могут быть использованы спецслужбами иностранных госдуарств - НПО

16.03.2025 12:40





НПО «Гражданская идея» публикует новый отчет, в котором анализируется растущая тенденция использования «Грузинской мечтой» китайских камер видеонаблюдения возле здания парламента и в других местах.



«За последние месяцы МВД и «112» увеличили количество китайских камер видеонаблюдения, что наглядно демонстрирует усиление мер по мониторингу и контролю за продолжающимися в стране протестами.



В январе-феврале 2025 года «112» потратила почти 500 000 лари на закупку китайских камер. Упомянутые камеры, произведенные китайской компанией Dahua, представляют угрозу не только частной жизни граждан, но и национальной безопасности Грузии», - говорится в отчете.



«Гражданская идея» отмечает, что использование подобных технологий, особенно в условиях угроз со стороны авторитарных режимов, еще больше поднимает вопросы о том, как собирается информация и кто контролирует эти данные. Эта тенденция вызывает беспокойство, поскольку китайские системы наблюдения могут быть связаны с Коммунистической партией Китая, а также могут использоваться в интересах иностранных разведывательных служб.



Китайские камеры наблюдения представляют значительную опасность. В частности:

- Крупнейшие технологические компании Китая, включая Dahua, имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая. Например, хотя Dahua официально является частной компанией, ее основатели и директора активно сотрудничают с Коммунистической партией. Один из акционеров Dahua, Фу Лицюань, на собрании в 2018 году подчеркнул важность лозунга Коммунистической партии «Всегда следуй за партией».



- Китайские компании, включая технологические компании, обязаны сотрудничать со службами безопасности Китая в соответствии с Законом о национальной разведке. Соответственно, информация, собранная китайскими камерами, может оказаться в руках китайских спецслужб.



- Китайские системы видеонаблюдения содержат уязвимости, которые создают возможность кибератак.



- Китайские камеры видеонаблюдения часто используются авторитарными государствами для контроля и слежки за гражданами.



Кроме того, Запад, включая США, уже осознал потенциальные риски использования таких камер и запретил их использование. Компания Dahua занесена в черный список, что свидетельствует об опасности использования камер видеонаблюдения, производимых этой компанией.





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