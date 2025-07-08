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В Гори убита женщина в возрасте до 50 лет


08.07.2025   12:26


В селе Тирдзниси Горийского муниципалитета произошло убийство. Убита женщина в возрасте до 50 лет. По словам жителей села, на теле погибшей есть повреждения, нанесенные острым предметом.

По факту ведутся следственные действия.


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