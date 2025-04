The Washington Post: Иран нанял киллера из Грузии для убийства раввина в Азербайджане

Власти Ирана наняли киллера из Грузии, чтобы ликвидировать высокопоставленного члена еврейской общины Азербайджана, однако спецслужбы страны предотвратили покушение. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности Запада и Ближнего Востока.



По данным издания, убийство раввина Шнеора Сегала планировалось в начале 2025 года. Для этого иранский «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) нанял Агиля Асланова, которого WP называет «грузинским наркоторговцем». Согласно источникам газеты, от человека из КСИР Асланов получил «точные инструкции» по убийству раввина, а за свою работу попросил 200 тысяч долларов.



В середине января Служба государственной безопасности Азербайджана объявила о предотвращении теракта. Тогда в ведомстве проинформировали, что заговор также включал план нападения на образовательный центр. Асланова задержали вместе с его сообщником Джейхуном Исмаиловым.



Никакие детали, включая имена фигурантов, до сих пор не были известны.



Раввин Сегал рассказал The Washington Post, что узнал об этом деле только из сообщений в СМИ. Он подчеркнул, что в Азербайджане чувствует себя в безопасности и «ходит по улицам без страха».



Случай в Азербайджане стал очередным покушением, организованным Ираном с помощью криминальных элементов из Грузии.



В прошлом месяце в США суд присяжных признал виновными уроженца Грузии Полада Омарова и его пособника Рафата Амирова в подготовке убийства иранско-американской журналистки Масих Алинежад в Нью-Йорке. Этот заговор был раскрыт еще в 2021 году. Они также действовали по поручению КСИР.



The Washington Post отмечает, что кампания Ирана против деятелей еврейской и иранской диаспоры по всему миру усилилась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала войны в секторе Газа. Использование таких преступников, как Асланов или Омаров, позволяет Ирану отрицать свою причастность.



