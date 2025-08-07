По обвинению в наркопреступлениях были задержаны 43 человека, в том числе иностранцы

07.08.2025 15:20





«В Тбилиси и регионах по обвинению в наркопреступлениях задержаны 43 человека, среди которых есть как граждане Грузии, так и иностранцы», — заявил министр внутренних дел Гела Геладзе.



По его словам, по всей стране активно продолжается борьба с наркопреступностью.



«Хочу проинформировать общественность о еще одной полицейской операции, проведённой в течение последних 24 часов в Тбилиси и регионах, в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В результате были задержаны 43 человека, обвиняемые в продаже наркотиков, подготовке к продаже, попытке сбыта, а также в незаконном ввозе и хранении наркотических веществ в особо крупных размерах. Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы.



В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведённых по всей стране, с мест, указанных обвиняемыми, а также при обысках личных вещей, автомобилей и жилых помещений, были изъяты наркотические вещества в крупных и особо крупных количествах. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненно.



Собранные доказательства подтверждают, что задержанные использовали различные интернет-приложения, социальные сети, а также так называемый метод «из рук в руки» для сбыта наркотиков.



Полиция несколько раз провела контрольные закупки наркотических веществ у задержанных на основании судебного постановления, с последующей скрытой аудио- и видеозаписью сделок.



Сотрудники Министерства внутренних дел и подчинённых ему полицейских подразделений по всей стране круглосуточно продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков и проводят комплексные мероприятия по задержанию наркоторговцев. Я благодарю каждого из них за эту работу», — заявил Гела Геладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





