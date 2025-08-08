Полиция задержала стрелявшего в полицейских в Карели

08.08.2025 09:57





Полиция задержала человека, убившего в Карели мужчину, а затем ранившего двух сотрудников МВД. Информацию распространяет Министерство ВД.



По их данным, мужчина задержан по обвинению в умышленном убийстве, что карается лишением свободы на срок до 15 лет.



Что касается пострадавших правоохранителей, то, по данным ведомства, они доставлены в больницу.



«В результате проведенных по горячему следу оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками МВД по обвинению в умышленном убийстве задержан З.Н., 1981 года рождения. Преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.



Следствием установлено, что З.Н., 1981 года рождения в селе Бебниси Карельского муниципалитета, из огнестрельного оружия убил односельчанина - З.И., 1975 года рождения.



После получения информации на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники соответствующих подразделений МВД, в это время лицо, совершившее преступление, сделало несколько выстрелов в сторону правоохранителей и скрылось с места преступления.



В результате стрельбы пострадали два сотрудника департамента полиции Шида Картли. Оба находятся в клинике, где им оказывается необходимая медицинская помощь.



В результате следственных мероприятий, З.Н. задержан правоохранителями по горячим следам.



Следствие по факту умышленного убийства ведется в соответствии со статьей 108 Уголовного кодекса», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





