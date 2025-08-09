Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии задержан гражданин Турции, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола


09.08.2025   14:02


В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, оперативно-розыскным подразделением Управления полиции Аджарии МВД задержан гражданин Турецкой Республики И.Е., 1988 года рождения, ранее судимый, разыскиваемый Интерполом по «красному циркуляру».

По данным МВД, задержанный И.Е. разыскивается Турецкой Республикой по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемый пересек границу Грузии до объявления его в международный розыск.

В результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, установлено местонахождение преступника и он задержан.

В настоящее время в отношении задержанного проводятся доэкстракционные процедуры в соответствии с законодательством», — сообщили в МВД.


