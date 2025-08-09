За неделю в Грузии изъято многочисленное оружие и боеприпасы

По данным МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных в течение недели, сотрудники Тбилисского, Центральной криминальной полиции, Патрульной полиции, Имеретинского и Рача-Лечхумского управлений полиции изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы. По решению суда арестованы 11 человек.



За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.



За незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за незаконное перемещение огнестрельного оружия через таможенную границу Грузии с нарушением установленных правил задержаны: Л.Ч., 1994 г.р., Д.Дж., 1999 г.р., Г.Ч., 1978 г.р., К.Г., 1987 г.р., гражданин Турецкой Республики Б.К., 1988 г.р., а также ранее судимые: Т.М., 1989 г.р., А.С., 1984 г.р., М.М., 1961 г.р., Г.М., 1976 г.р., З.К., 1981 г.р., Р.М., 1970 г.р.



Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в личных и жилых домах задержанных. «В результате обыска транспортных средств и приусадебного участка обнаружено и изъято огнестрельное оружие различных видов, В качестве вещественных доказательств изъяты боеприпасы, пистолеты, револьверы, охотничье ружьё, рукояти, патроны, а также наркотические средства», — говорится в сообщении МВД.



По данным ведомства, расследование ведётся по статьям 214, 236 и 265 УК РФ.





