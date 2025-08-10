|
МВД Грузии: Задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана
10.08.2025 12:31
МВД Грузии сообщает, что в Квемо Картли (Марнеули) задержан гражданина Азербайджана, разыскиваемый Интерполом.
По данным МВД, сотрудниками Марнеульского регионального отдела Управления полиции Квемо Картли задержан гражданин Азербайджана Р.А. (1986 г.р.).
Сообщается, что с 2013 года задержанный находился в розыске в Азербайджане за членство в организованной группировке и причинение вреда здоровью.
В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры предварительной экстрадиции.
