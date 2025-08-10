Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МВД Грузии: Задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана


10.08.2025   12:31


МВД Грузии сообщает, что в Квемо Картли (Марнеули) задержан гражданина Азербайджана, разыскиваемый Интерполом.

По данным МВД, сотрудниками Марнеульского регионального отдела Управления полиции Квемо Картли задержан гражданин Азербайджана Р.А. (1986 г.р.).

Сообщается, что с 2013 года задержанный находился в розыске в Азербайджане за членство в организованной группировке и причинение вреда здоровью.

В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры предварительной экстрадиции.


