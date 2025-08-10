Гражданин Турции задержан в Грузии за наркопреступление

По данным МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Ваке-Сабурталинского главного управления полиции Тбилиси задержали гражданина Турецкой Республики В.Э., 1993 года рождения.



По данным ведомства, данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет.



«В ходе личного досмотра задержанного в районе парка Мтацминда сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство «мефедрон» в особо крупном размере – до 200 граммов. Расследование ведётся по подпункту «а» части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Грузии», – говорится в информации МВД.





