Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Турции задержан в Грузии за наркопреступление


10.08.2025   15:41


По данным МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Ваке-Сабурталинского главного управления полиции Тбилиси задержали гражданина Турецкой Республики В.Э., 1993 года рождения.

По данным ведомства, данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет.

«В ходе личного досмотра задержанного в районе парка Мтацминда сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство «мефедрон» в особо крупном размере – до 200 граммов. Расследование ведётся по подпункту «а» части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Грузии», – говорится в информации МВД.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна