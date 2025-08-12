Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Один человек задержан в Тбилиси за наркопреступление


12.08.2025   11:00


В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Дидубе-Чугуретского главного управления полиции Тбилиси МВД задержали Г.А., 2007 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также содействии незаконному сбыту марихуаны.

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

В ходе личного досмотра задержанного сотрудники правоохранительных органов также изъяли 34 упаковки наркотического средства «сушеная марихуана» с целью его дальнейшей реализации в местах, указанных им в качестве вещественных доказательств.

Расследование ведётся по статьям 260, часть 1 и 260, часть 1 Уголовного кодекса Грузии.


