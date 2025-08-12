Полиция арестовала трёх человек по делу об убийстве Левана Джангвеладзе

«Полиция арестовала трёх человек по делу об убийстве Левана Джангвеладзе, двоим будут предъявлены обвинения заочно», — сообщил на брифинге директор Департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе.



«Сотрудники министерства внутренних дел Грузии, совместно с Генеральной прокуратурой, в рамках расследования данного уголовного дела, в результате проведённых следственных, процессуальных и оперативных мероприятий, задержали ещё трёх лиц — Г.М., Г.К. и М.Б. по обвинению в организации умышленного убийства по заказу и из корыстных побуждений, в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия в составе группы, в сокрытии особо тяжкого преступления и предоставлении ложной информации с целью воспрепятствования правосудию. Также заочно выдвинуты обвинения двум лицам, находящимся за границей — Г.Дж. и Д.М.



Следствием установлено, что братья Д.М. и Г.М. (Давид и Гиорги Микадзе - ред.) имели конфликт с Л.Дж. (Леван Джангвеладзе - ред.) по поводу бизнес-деятельности и других вопросов, а также личные враждебные мотивы, в связи с чем они организовали его убийство по заказу. Конфликтующие лица обратились к Г.Дж. с просьбой помочь в поиске исполнителя преступления.



Был найден человек — личный охранник Г.Дж., который согласился осуществить запланированное убийство за определённое вознаграждение. Также установлено, что Г.Дж. и Г.К. незаконно, в составе группы, приобрели огнестрельное оружие, одно из которых через Г.М. и Д.М. было передано Г.У. с целью осуществления упомянутого убийства.



14 марта текущего года Г.У. застрелил Л.Дж. на проспекте Чавчавадзе, также ранил сопровождавшего его человека.



По делу проведён ряд следственных и процессуальных действий: допрошены десятки свидетелей, в том числе М.Б., который предоставил следствию ложную информацию и скрыл преступление.



Изъяты и расшифрованы десятки часов записей с камер наблюдения, назначены экспертизы, произведена обработка информации с мобильных телефонов и антенн операторов, изъяты многочисленные вещественные доказательства.



Как известно, Г.У., обвиняемый в убийстве, был задержан вскоре после происшествия, также задержан владелец зарегистрированного оружия, из которого было совершено убийство.



Расследование продолжается по статьям 25/109, 236, 375 и 370 Уголовного кодекса Грузии.



Следствие продолжается в интенсивном режиме с целью привлечения к ответственности всех ещё неустановленных лиц (в случае их существования)», — заявил Важа Сирадзе.







