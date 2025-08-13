МВД задержало 12 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами Турции

13.08.2025 12:06





Министерство внутренних дел Грузии совместно с турецкими коллегами задержало 12 разыскиваемых турецкими правоохранительными органами лиц. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель директора Департамента центральной криминальной полиции Ираклий Дондоладзе.



«Хотим предоставить общественности информацию о проведённых за последние 24 часа полицейских мероприятиях на территории Грузии. Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии совместно с турецкими коллегами в результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий задержали 12 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами Турции. Все они являются гражданами Турецкой Республики», — заявил Ираклий Дондоладзе.



По его словам, задержанные разыскивались турецкой полицией на международном уровне в течение последних пяти лет на основании красных циркуляров Интерпола.



«В результате проведенного расследования установлено, что восемь из 12 задержанных въехали на территорию Грузии ещё до того, как в отношении них был объявлен международный розыск, а четверо прибыли в Грузию незаконно, в связи с чем ведутся соответствующие уголовно-правовые процедуры.



Среди задержанных есть лица, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в частности: умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах (в том числе убийства малолетнего ребёнка), покушения на убийство, разбоя, незаконного лишения свободы, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, создания и участия в организованной преступной группе, вымогательства, кражи, незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, наркопреступлений, подделки документов, инвестиционного мошенничества и присвоения — всего 178 эпизодов», — отметил Ираклий Дондоладзе.



По его информации, при личном обыске одного из задержанных в качестве вещественных доказательств были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, которые гражданин Турции хранил незаконно.



«Отметим, что установлению местонахождения и задержанию разыскиваемых лиц предшествовали длительные оперативно-розыскные мероприятия, в планировании которых, наряду с сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии, Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности, участвовали также бюро Интерпола Турецкой Республики, подразделения национальной полиции Турции по борьбе с организованной преступностью, а также атташе полиции и жандармерии Турецкой Республики в Грузии», — заявил Ираклий Дондоладзе.



По его словам, в настоящее время в отношении всех двенадцати задержанных проводятся предусмотренные законом предэкстрадиционные процедуры.



«Хотим поблагодарить турецких коллег, которые сегодня находятся здесь вместе с нами. Нас связывает многолетний опыт тесного сотрудничества, ярким примером чего стала ещё одна успешно проведённая совместная полицейская операция.



Министерство внутренних дел Грузии продолжит бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью для обеспечения безопасности каждого нашего гражданина», — заявил заместитель директора Департамента центральной криминальной полиции.





