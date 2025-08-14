Прокуратура предъявила обвинения пятерым лицам по делу об умышленном убийстве Левана Джангвеладзе

14.08.2025 10:52





Прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти лицам по фактам организации умышленного убийства Левана Джангвеладзе по заказу и из корыстных побуждений, покушения на умышленное убийство, незаконного приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия группой лиц, укрывательства преступления и предоставления ложной информации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.



«В результате расследования, проведённого Министерством внутренних дел, было установлено, что братья Д. и Г. М. имели разногласия и конфликт по поводу предпринимательской деятельности с Леваном Джангвеладзе, а также с другими лицами, находившимися в конфликте с ним. По их заказу они спланировали организацию умышленного убийства Левана Джангвеладзе. С этой целью Д. и Г. М. связались со своим другом и доверенным лицом Г. Дж., которому сообщили о плане совершить убийство. Получив его согласие, все трое приступили к поиску исполнителя преступления.



В рамках этого поиска они выбрали и установили контакт с доверенным лицом и близким знакомым Г. Дж. — Г. У., которому сообщили, что получили заказ на умышленное убийство Левана Джангвеладзе, и предложили за определённое материальное вознаграждение выполнить это преступление. Г. У. согласился.



Г. Дж., Д. и Г. М. систематически передавали Г. У. необходимую для совершения преступления информацию. Г. Дж. и Г. К. незаконно, группой лиц, приобрели у С. Ц. огнестрельное оружие, среди которого был пистолет GLOCK 19, который Г. Дж. передал Г. У.



15 февраля текущего года Г. Дж. назначил встречу Г. У., вернувшемуся из Греции, у здания гостиницы «Tbilisi Towers». Около 19:14 Г. У. прибыл на место встречи и встретился с Г. Дж., куда также приехали братья Д. и Г. М. Г. Дж. и Г. У. обсудили необходимые для совершения преступления детали, в том числе передали Г. У. полученную от братьев Д. и Г. М. информацию о приезде и месте проживания Левана Джангвеладзе в Грузии. Соответственно, Г. Дж. поручил Г. У. установить за ним наблюдение, чтобы выбрать подходящее время и место для убийства.



16 февраля 2025 года Леван Джангвеладзе прибыл в Грузию и поселился в гостинице «Ambassador». Узнав об этом, Г. У. пришёл к гостинице и начал наблюдение за Джангвеладзе и сбор информации, которую через различные каналы связи передавал Г. Дж., братьям Д. и Г. М., а также другим лицам.



В марте братья Д. и Г. М. через Г. Дж. сообщили Г. У. о приезде Левана Джангвеладзе в Грузию 14 марта и его перемещениях, после чего тот начал активную подготовку к осуществлению убийства.



14 марта 2025 года Леван Джангвеладзе вылетел в Грузию. Эта информация была передана Г. У., который примерно в 18:15 выехал на такси из Вазирубани и около 20:40 прибыл с огнестрельным оружием к территории около дома №7 на проспекте Илии Чавчавадзе в Тбилиси, где стал ждать приезда Джангвеладзе. Тот, в сопровождении своего друга К. Д., около 22:35 прибыл на поминки своего друга и около 23:30 вышел оттуда. Когда Джангвеладзе и его друг шли пешком по проспекту Чавчавадзе, Г. У. произвел несколько выстрелов в направлении Левана Джангвеладзе, от которых тот скончался на месте. После этого Г. У. сделал несколько выстрелов в направлении спутника Джангвеладзе с целью его убийства. Потерпевший получил телесные повреждения.



После совершения преступления Г. У. направился в сторону Карели, где избавился от оружия и мобильного телефона, зарегистрированного в Польше, которым он активно пользовался для связи с Г. Дж. 15 марта 2025 года Г. У. вернулся в Тбилиси и пришёл в гостиницу «Tbilisi Towers» с целью встретиться с Г. Дж., однако, не найдя его, несколько раз пытался связаться с ним по телефону гостиницы и через WhatsApp. 16 марта он снова попытался встретиться с Г. Дж., для чего пришёл на работу к его родственнику М. Б., откуда несколько раз звонил М. Б., и примерно через час покинул это место. 17 марта он вновь пришёл к месту работы М. Б., но опять не смог связаться с Г. Дж. В тот же день Г. У. был задержан правоохранителями возле места работы М. Б.



В ходе расследования проведён ряд следственных и процессуальных действий: допрошены десятки свидетелей, изъяты десятки часов видеозаписей с камер наблюдения, назначены экспертизы, получена и обработана информация с мобильных телефонов и обслуживающих их вышек, изъяты многочисленные вещественные доказательства.



По делу об умышленном убийстве Левана Джангвеладзе по найму и из корыстных побуждений 11 августа 2025 года по постановлению суда правоохранители задержали Г. М., Г. К. и М. Б.



Братьям Г. и Д. М. и Г. Дж. предъявлено обвинение по пункту «н» статьи 25/109 УК Грузии (организация умышленного убийства по заказу и из корыстных побуждений), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненного заключения. Г. К. предъявлено обвинение по подпункту «а» части 6 статьи 236 УК Грузии (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия группой лиц), что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 11 лет, а М. Б. — по части 3 статьи 375 и части 3 статьи 370 УК Грузии (укрывательство особо тяжкого преступления и предоставление ложной информации с целью воспрепятствования правосудию), что предусматривает до 7 лет лишения свободы.



В отношении Г. Дж. и Д. М. объявлен розыск.



Следствие по уголовному делу продолжается с целью установления и выявления других лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении прокуратуры.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





