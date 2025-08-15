|
В Тбилиси 13 иностранцев задержали по итогам рейда против нелегальных мигрантов
15.08.2025 11:54
В Тбилиси 13 граждан Иордании, Египта, Пакистана, Индии и Турции задержали по итогам очередного рейда против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Сотрудники Департамента миграции проводили проверки как в квартирах, где проживали нарушители, так и на предприятиях, где они были трудоустроены. Ведомство показало кадры с сумками курьеров Glovo и ресторанами на проспекте Агмашенебели, где сосредоточены заведения, принадлежащие выходцам из стран Ближнего Востока.
В МВД заявляют, что все задержанные нарушили требования закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Их доставили в центр временного размещения и начали процедуры по выдворению из страны.
Министерство предупредило, что в будущем продолжит проводить аналогичные мероприятия иммиграционного контроля.
Правительство «Грузинской мечты» развернуло активную борьбу с нелегальными мигрантами на 13-м году нахождения у власти. Парламент ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мест жительства и работы мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.
