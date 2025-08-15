|
Двух граждан Украины задержали в Тбилиси по подозрению в торговле наркотиками
15.08.2025 17:34
В Тбилиси двое граждан Украины задержаны по обвинению причастности к торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Задержанные – мужчина и женщина 30 и 25 лет.
В качестве доказательств полиция изъяла метадон по итогам обысков по месту жительства обвиняемых, а также из закладок, которые те оставляли для своих клиентов на улицах.
Расследование продолжается по фактам содействия реализации, приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
