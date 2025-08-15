Двух граждан Украины задержали в Тбилиси по подозрению в торговле наркотиками

В Тбилиси двое граждан Украины задержаны по обвинению причастности к торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Задержанные – мужчина и женщина 30 и 25 лет.



В качестве доказательств полиция изъяла метадон по итогам обысков по месту жительства обвиняемых, а также из закладок, которые те оставляли для своих клиентов на улицах.



Расследование продолжается по фактам содействия реализации, приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.





