Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Двух граждан Украины задержали в Тбилиси по подозрению в торговле наркотиками


15.08.2025   17:34


В Тбилиси двое граждан Украины задержаны по обвинению причастности к торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержанные – мужчина и женщина 30 и 25 лет.

В качестве доказательств полиция изъяла метадон по итогам обысков по месту жительства обвиняемых, а также из закладок, которые те оставляли для своих клиентов на улицах.

Расследование продолжается по фактам содействия реализации, приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна