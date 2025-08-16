Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Житель Кахетии задержан за убийство собаки и незаконное хранение оружия


16.08.2025   20:17


Полиция задержала жителя села Кисисхеви Телавского муниципалитета, убившего собаку. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.

По данным следствия, 15 августа мужчина расстрелял животное из пневматики. При обыске его дома полиция нашла незарегистрированное оружие.

Задержанному предъявили обвинения по части 3 статьи 259 и части 3 статьи 236 УК Грузии – жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до шести лет.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого.


