|
|
|
Житель Кахетии задержан за убийство собаки и незаконное хранение оружия
16.08.2025 20:17
Полиция задержала жителя села Кисисхеви Телавского муниципалитета, убившего собаку. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.
По данным следствия, 15 августа мужчина расстрелял животное из пневматики. При обыске его дома полиция нашла незарегистрированное оружие.
Задержанному предъявили обвинения по части 3 статьи 259 и части 3 статьи 236 УК Грузии – жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна