Житель Кахетии задержан за убийство собаки и незаконное хранение оружия

16.08.2025 20:17





Полиция задержала жителя села Кисисхеви Телавского муниципалитета, убившего собаку. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.



По данным следствия, 15 августа мужчина расстрелял животное из пневматики. При обыске его дома полиция нашла незарегистрированное оружие.



Задержанному предъявили обвинения по части 3 статьи 259 и части 3 статьи 236 УК Грузии – жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до шести лет.



Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





