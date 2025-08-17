Три женщины арестованы за групповое насилие

Полиция задержала трёх женщин (25, 31 и 43 лет), обвиняемых в групповом насилии и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им грозит до 7 лет лишения свободы.



Инцидент произошёл в Квемо-Картли.



Потерпевший З.Ж. подвергся групповому нападению.



Одна из женщин, Н.А., нанесла ему ножевое ранение в живот. Пострадавший был госпитализирован.



Полиция изъяла нож как вещественное доказательство.



По информации СМИ, одна из задержанных была обручена с пострадавшим, и через несколько дней пара должна была пожениться. Инцидент произошёл в квартире, где молодожёны собирались жить.



Женщина застала жениха с другой, что и спровоцировало конфликт.



TV Pirveli уточняет, что пострадали не только жених, но и женщина, находившаяся с ним. Однако МВД пока подтверждает сведения только об одном потерпевшем.



В ближайшее время задержанным предъявят официальные обвинения.



Суд примет решение об избрании меры пресечения.





