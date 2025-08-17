Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Три женщины арестованы за групповое насилие


17.08.2025   16:26


Полиция задержала трёх женщин (25, 31 и 43 лет), обвиняемых в групповом насилии и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл в Квемо-Картли.

Потерпевший З.Ж. подвергся групповому нападению.

Одна из женщин, Н.А., нанесла ему ножевое ранение в живот. Пострадавший был госпитализирован.

Полиция изъяла нож как вещественное доказательство.

По информации СМИ, одна из задержанных была обручена с пострадавшим, и через несколько дней пара должна была пожениться. Инцидент произошёл в квартире, где молодожёны собирались жить.

Женщина застала жениха с другой, что и спровоцировало конфликт.

TV Pirveli уточняет, что пострадали не только жених, но и женщина, находившаяся с ним. Однако МВД пока подтверждает сведения только об одном потерпевшем.

В ближайшее время задержанным предъявят официальные обвинения.

Суд примет решение об избрании меры пресечения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна