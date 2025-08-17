|
Три женщины арестованы за групповое насилие
17.08.2025 16:26
Полиция задержала трёх женщин (25, 31 и 43 лет), обвиняемых в групповом насилии и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Инцидент произошёл в Квемо-Картли.
Потерпевший З.Ж. подвергся групповому нападению.
Одна из женщин, Н.А., нанесла ему ножевое ранение в живот. Пострадавший был госпитализирован.
Полиция изъяла нож как вещественное доказательство.
По информации СМИ, одна из задержанных была обручена с пострадавшим, и через несколько дней пара должна была пожениться. Инцидент произошёл в квартире, где молодожёны собирались жить.
Женщина застала жениха с другой, что и спровоцировало конфликт.
TV Pirveli уточняет, что пострадали не только жених, но и женщина, находившаяся с ним. Однако МВД пока подтверждает сведения только об одном потерпевшем.
В ближайшее время задержанным предъявят официальные обвинения.
Суд примет решение об избрании меры пресечения.
