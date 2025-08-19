Сотрудники полиции изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы в особо крупном размере - Задержано 37 человек

19.08.2025 12:20





В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных в течение последних трех дней в Тбилиси и регионах, сотрудниками МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержано 37 человек.



По информации МВД Грузии, в результате комплексно проведенных следственных действий, на основании определения суда, при личном обыске, обысках в жилых домах, подсобных помещениях и автомобилях подозреваемых были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия разного типа и боеприпасов.



«В виде наказания за указанное преступление предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Следствие ведется по частям 3-й и 4-й статьи 236-й Уголовного кодекса Грузии.



С целью обеспечения общественного порядка и безопасности сотрудники МВД Грузии в круглосуточном режиме проводят надлежащие полицейские мероприятия»,- указано в заявлении МВД Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





