Два человека задержаны по обвинению в мошенничестве

25.08.2025 13:46





По факту попытки присвоения денежных средств в особо крупном размере мошенническим путем, по предварительному сговору группы лиц, прокуратура Грузии предъявила обвинение двум лицам. Указанную информацию распространяет Прокуратура Грузии.



«Следствием, проведенным Следственной службой Минфина Грузии, было установлено, что обвиняемые познакомились с гражданином, пытавшимся получить разрешение на строительство от Тбилисской мэрии, как высокопоставленные лица Службы государственной безопасности и убедили его в том, что они, используя свое якобы должностное влияние, могут оказать ему помощь в получении разрешения на строительство многоэтажного жилого корпуса, за что потребовали от него 70 000 долларов США.



После получения части запрошенной суммы, сотрудники следственного ведомства на месте задержали обвиняемых. Задержанным предъявлено обвинение по статье 19, а также 2-й и3-й части статьи 180-й (попытка присвоения обманным путем чужой вещи в особо крупном размере, совершенная по предварительному сговору лиц), что подразумевает до 9 лет лишения свободы в виде и меры наказания.



Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде содержания под стражей»,- говорится в заявлении прокуратуры.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





