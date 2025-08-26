|
В Абастумани обнаружено тело офицера разведки
26.08.2025 17:19
В Абастумани обнаружено тело офицера разведки. Ранение было нанесено огнестрельным оружием военнослужащему 4-й бригады Министерства обороны. Существует версия, что выстрел, скорее всего, был произведен из табельного оружия.
Министерство обороны подтверждает, что погибший служил в Восточном командовании Вооружённых сил обороны, однако, по их словам, в тот момент мужчина находился в отпуске и не исполнял служебные обязанности.
СМИ не получили ответа от ведомства на информацию о том, что ранение, от которого скончался военнослужащий, было нанесено из табельного оружия.
Согласно официальной информации МВД, возбуждено уголовное дело по статье 115 УК (доведение до самоубийства).
