В Абастумани обнаружено тело офицера разведки

26.08.2025 17:19





В Абастумани обнаружено тело офицера разведки. Ранение было нанесено огнестрельным оружием военнослужащему 4-й бригады Министерства обороны. Существует версия, что выстрел, скорее всего, был произведен из табельного оружия.



Министерство обороны подтверждает, что погибший служил в Восточном командовании Вооружённых сил обороны, однако, по их словам, в тот момент мужчина находился в отпуске и не исполнял служебные обязанности.



СМИ не получили ответа от ведомства на информацию о том, что ранение, от которого скончался военнослужащий, было нанесено из табельного оружия.



Согласно официальной информации МВД, возбуждено уголовное дело по статье 115 УК (доведение до самоубийства).





