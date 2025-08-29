Четыре человека задержаны в Батуми по факту совершения группового насилия

29.08.2025 20:26





По факту совершения группового насилия в Батуми сотрудниками полиции задержаны 4 человека. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



Как говорится в заявлении ведомства, в результате комплексно проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в совершении группового насилия в отношении двух граждан сотрудники Батумского городского департамента полиции Аджарии МВД задержали граждан Н. В. 2008 г. р., У. Ч. 2011 г. р., С. К. 2009 г. р. и Д. Г. 2008 г. р.



В качестве меры наказания за совершение указанного преступления предусмотрено до 2 лет лишения свободы.



«Следствием было установлено, что 28 августа сего года обвиняемые совершили групповое насилие в отношении 2 лиц, после чего скрылись с места преступления.



В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по указанному делу, были задержаны 4 обвиняемых.



По делу продолжаются соответствующие процессуальные и следственные действия.



Следствие ведется по статье 126-й, Прима части», - говорится в заявлении МВД Грузии.





