Пожарные и спасатели СЧС МВД Грузии прошли 7-дневный курс подготовки
29.08.2025 21:09
Пожарные и спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД прошли 7-дневный курс подготовки по поисково-спасательным и горноспасательным операциям в Тбилисском ботаническом саду.
Тренинг был организован Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA) при участии турецких инструкторов из AFAD (Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями).
Обучение включало как теоретическую, так и практическую части и было направлено на повышение навыков эффективного планирования и проведения поисково-спасательных операций в условиях каменистой местности.
Примечательно, что в рамках обучения Турецкое агентство по сотрудничеству и координации предоставило Службе по управлению чрезвычайными ситуациями различные виды горноспасательного оборудования.
