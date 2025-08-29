Пожарные и спасатели СЧС МВД Грузии прошли 7-дневный курс подготовки

29.08.2025 21:09





Пожарные и спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД прошли 7-дневный курс подготовки по поисково-спасательным и горноспасательным операциям в Тбилисском ботаническом саду.



Тренинг был организован Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA) при участии турецких инструкторов из AFAD (Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями).



Обучение включало как теоретическую, так и практическую части и было направлено на повышение навыков эффективного планирования и проведения поисково-спасательных операций в условиях каменистой местности.



Примечательно, что в рамках обучения Турецкое агентство по сотрудничеству и координации предоставило Службе по управлению чрезвычайными ситуациями различные виды горноспасательного оборудования.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





