Один человек задержан по обвинению в наркопреступлении

По обвинению в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотическое вещество в особо крупном размере, правоохранители задержали одно лицо.



Как сообщается в информации МВД, в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержан ранее судимый Г.М., 1975 года рождения.



Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.



«В результате обыска, проведенного в доме Г.М. в муниципалитете Сагареджо, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств из специально оборудованных т.н. «гроубоксов» 33 куста растения конопля, содержащего наркотическое вещество. Расследование по факту незаконного посева и выращивания растений, содержащих наркотические вещества в особо крупном размере, ведется по статье 265 прима Уголовного кодекса Грузии», — говорится в информации.





