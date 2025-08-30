Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Один человек задержан по обвинению в наркопреступлении


30.08.2025   12:24


По обвинению в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотическое вещество в особо крупном размере, правоохранители задержали одно лицо.

Как сообщается в информации МВД, в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержан ранее судимый Г.М., 1975 года рождения.

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.

«В результате обыска, проведенного в доме Г.М. в муниципалитете Сагареджо, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств из специально оборудованных т.н. «гроубоксов» 33 куста растения конопля, содержащего наркотическое вещество. Расследование по факту незаконного посева и выращивания растений, содержащих наркотические вещества в особо крупном размере, ведется по статье 265 прима Уголовного кодекса Грузии», — говорится в информации.


