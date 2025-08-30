|
Один человек задержан по обвинению в наркопреступлении
30.08.2025 12:24
По обвинению в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотическое вещество в особо крупном размере, правоохранители задержали одно лицо.
Как сообщается в информации МВД, в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержан ранее судимый Г.М., 1975 года рождения.
Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.
«В результате обыска, проведенного в доме Г.М. в муниципалитете Сагареджо, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств из специально оборудованных т.н. «гроубоксов» 33 куста растения конопля, содержащего наркотическое вещество. Расследование по факту незаконного посева и выращивания растений, содержащих наркотические вещества в особо крупном размере, ведется по статье 265 прима Уголовного кодекса Грузии», — говорится в информации.
