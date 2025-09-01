|
Один человек задержан по обвинению в вымогательстве
01.09.2025 13:47
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Душетского районного отдела полиции Мцхета-Мтианети МВД Грузии по обвинению в вымогательстве был задержан ранее судимый и отбывающий условное наказание Г.Ф., 1988 года рождения.
Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.
Следствием установлено, что обвиняемый Г.Ф. связался по мобильному телефону с Л.Г., 1971 года рождения, и потребовал определенную сумму денег. В случае отказа передать указанную сумму, угрожал убийством.
Полиция арестовала Г.Ф. в качестве обвиняемого.
Расследование ведется по части 1 статьи 181 Уголовного кодекса Грузии.
