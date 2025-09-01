Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Один человек задержан по обвинению в вымогательстве


01.09.2025   13:47


В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Душетского районного отдела полиции Мцхета-Мтианети МВД Грузии по обвинению в вымогательстве был задержан ранее судимый и отбывающий условное наказание Г.Ф., 1988 года рождения.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Следствием установлено, что обвиняемый Г.Ф. связался по мобильному телефону с Л.Г., 1971 года рождения, и потребовал определенную сумму денег. В случае отказа передать указанную сумму, угрожал убийством.

Полиция арестовала Г.Ф. в качестве обвиняемого.

Расследование ведется по части 1 статьи 181 Уголовного кодекса Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна