В Грузии сигнальное оружие приравняли к огнестрельному

02.09.2025 11:38





Сигнальное оружие приравняли к огнестрельному - в Грузии вступили в силу поправки в закон "Об оружии".



Следовательно:

• все владельцы сигнального оружия обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей;



• сигнальное оружие может продаваться только при наличии специального разрешения в лицензионных магазинах;



• разрешения будут нужны для транзита сигнального оружия, перевозку и пересылку, а также приобретения иностранцами.



За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 500 лари до 6 тысяч лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





