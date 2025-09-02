|
|
|
В Грузии сигнальное оружие приравняли к огнестрельному
02.09.2025 11:38
Сигнальное оружие приравняли к огнестрельному - в Грузии вступили в силу поправки в закон "Об оружии".
Следовательно:
• все владельцы сигнального оружия обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей;
• сигнальное оружие может продаваться только при наличии специального разрешения в лицензионных магазинах;
• разрешения будут нужны для транзита сигнального оружия, перевозку и пересылку, а также приобретения иностранцами.
За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 500 лари до 6 тысяч лари.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна