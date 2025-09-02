Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии сигнальное оружие приравняли к огнестрельному


02.09.2025   11:38


Сигнальное оружие приравняли к огнестрельному - в Грузии вступили в силу поправки в закон "Об оружии".

Следовательно:
• все владельцы сигнального оружия обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей;

• сигнальное оружие может продаваться только при наличии специального разрешения в лицензионных магазинах;

• разрешения будут нужны для транзита сигнального оружия, перевозку и пересылку, а также приобретения иностранцами.

За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 500 лари до 6 тысяч лари.


В Грузии:
В России:
В Украине:
В мире:
﻿
