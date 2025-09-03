В комитете по обороне и безопасности слушают кандидата на пост главы СГБ Мамуку Мдинарадзе

03.09.2025 11:59





На заседании комитета по обороне и безопасности слушают кандидата на пост главы Службы госбезопасности Мамуку Мдинарадзе.



Заседание проходит в закрытом режиме.



Председатель комитета Алеко Табатадзе заявил, что заседание закрытое по соображениям безопасности, как это предусмотрено регламентом. По словам Табатадзе, работа Мамуки Мдинарадзе на этой должности будет успешной благодаря его профессионализму и опыту.



«Национальная безопасность страны будет в надежных руках», — заявил Табатадзе.



После слушаний в комитете кандидатура Мамуки Мдинарадзе будет поставлена ​​на голосование на пленарном заседании. Для утверждения на должность главы Службы государственной безопасности необходимо согласие не менее 76 депутатов.



Анри Оханашвили подал в отставку с должности главы Службы государственной безопасности 23 августа.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил на должность главы Службы государственной безопасности кандидатуру Мамуки Мдинарадзе.





