Мамука Мдинарадзе занял должность главы СГБ
03.09.2025 14:34
Мамука Мдинарадзе занял должность главы Службы государственной безопасности. Кандидатуру Мдинарадзе на новую должность поддержали 85 членов парламента.
Голосование на пленарном заседании парламента прошло без обсуждения вопроса. До этого Мдинарадзе заслушали в комитете по обороне и безопасности.
Председатель парламента Шалва Папуашвили поблагодарил Мдинарадзе за работу в парламенте и пожелал таких же успехов на новом посту, «как он был успешным лидером большинства».
Парламент избирает главу Службы государственной безопасности с полномочиями сроком на 6 лет.
Последние несколько месяцев СГБ возглавляет Анри Оханашвили. Он был избран парламентом главой Службы государственной безопасности в апреле 2025 года, но в августе объявил об отставке.
