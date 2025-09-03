Мамука Мдинарадзе занял должность главы СГБ

03.09.2025 14:34





Мамука Мдинарадзе занял должность главы Службы государственной безопасности. Кандидатуру Мдинарадзе на новую должность поддержали 85 членов парламента.



Голосование на пленарном заседании парламента прошло без обсуждения вопроса. До этого Мдинарадзе заслушали в комитете по обороне и безопасности.



Председатель парламента Шалва Папуашвили поблагодарил Мдинарадзе за работу в парламенте и пожелал таких же успехов на новом посту, «как он был успешным лидером большинства».



Парламент избирает главу Службы государственной безопасности с полномочиями сроком на 6 лет.



Последние несколько месяцев СГБ возглавляет Анри Оханашвили. Он был избран парламентом главой Службы государственной безопасности в апреле 2025 года, но в августе объявил об отставке.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





