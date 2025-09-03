Новый глава СГБ назовет членов своей команды завтра - Берая не будет руководить разведкой

Как сообщил Мдинарадзе СМИ, он идет в СГБ «со своей командой». По его словам, информация о членах его команды станет известна завтра.



«Скажу вам кратко: я приду со своей командой. Завтра же узнаете. Несмотря на то, что [Ираклий Берая] наш друг и очень хороший кадр, у меня есть свое видение, у меня есть своя команда», - сказал Мдинарадзе.



Для справки, Мамука Мдинарадзе сменил на посту главы Службы государственной безопасности Анри Оханашвили. Кандидатура Мдинарадзе на эту должность была поддержана 85 депутатами парламента.





