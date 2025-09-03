Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новый глава СГБ назовет членов своей команды завтра - Берая не будет руководить разведкой


03.09.2025   14:51


Как сообщил Мдинарадзе СМИ, он идет в СГБ «со своей командой». По его словам, информация о членах его команды станет известна завтра.

«Скажу вам кратко: я приду со своей командой. Завтра же узнаете. Несмотря на то, что [Ираклий Берая] наш друг и очень хороший кадр, у меня есть свое видение, у меня есть своя команда», - сказал Мдинарадзе.

Для справки, Мамука Мдинарадзе сменил на посту главы Службы государственной безопасности Анри Оханашвили. Кандидатура Мдинарадзе на эту должность была поддержана 85 депутатами парламента.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна